Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве началось голосование в проекте «Активный гражданин». Жители столицы выберут дизайн карты «Тройка», сообщатся на портале градоначальника.

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Ранее на конкурс «Мой район» было прислано более 350 фотографий. Из них выбрано 55 55 фотографий благоустроенных по этой программе парков.

В ходе голосования активные граждане выберут самый красивый парк. Фотография с его видом появится на транспортной карте «Трйка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве транспортную карту «Тройка» можно будет заказать на дом.

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