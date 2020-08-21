Тбилиси, , 08:50 — REGNUM В Тбилисской инфекционной больнице с 20 августа прекращен прием в стационар пациентов с COVID-19 и ВИЧ (СПИД) из-за невозможности содержать больных в приемлемых условиях. Об этом, как передает «Общественное телевидение», рассказал журналистам директор этого медучреждения Тенгиз Церцвадзе.

«Мы подтверждаем, что сегодня мы были вынуждены прекратить прием пациентов с COVID-19 и пациентов с ВИЧ/СПИДом из-за отсутствия элементарных, необходимых жизненно важных условий», — сказал глава клиники.

По его словам, в министерство здравоохранения неоднократно сообщали о том, что здание, в котором расположена больница, не достроено и нужно переезжать или довести все работы до конца и сделать капитальный ремонт. Как рассказал Церцвадзе, правительство на протяжении семи лет обещает построить новое здание, но вопрос так и не остается решенным.

Церцвадзе добавил, что прием пациентов амбулаторно прекращен не будет, так как это может повлечь слишком тяжелые последствия для общества.

Стоит отметить, что медицинский персонал Тбилисской инфекционной больницы неоднократно выходил на акции протеста, стараясь обратить внимание на сложившуюся критическую ситуацию. Строительство нового обещанного здания для больницы еще не начиналось.

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