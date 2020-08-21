Самара, , 08:39 — REGNUM Проверку по факту нарушений, связанных с продажей мяса свинины в условиях вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в некоторых муниципалитетах Самарской области, поручил провести губернатор региона Дмитрий Азаров. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в некоторых районах области, несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации по АЧС и запрет на реализацию свинины, продолжают продавать мясо свиней. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил срочно проверить эти территории.

Отмечается, что продажа мяса, специальных кормов и продуктов жизнедеятельности с зараженных районов опасна тем, что вирус очень устойчив к химическому и физическому воздействию. И при контакте здоровой особи свиньи с зараженными продуктами жизнедеятельности или мясом, возникает большой риск заражения.

Сообщается, что африканская чума свиней является заболеванием, которое не представляет опасности для человека. При этом заболеванию подвержены все дикие кабаны и домашние свиньи. Смертность от него составляет 100%, а вакцины и лечения от него нет.

Ранее сообщалось, что в текущем году в регионе был выявлен 91 случай АЧС. В настоящее время в связи с этим в 13 муниципалитетах региона введен режим ЧС.

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