Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM Школьники столицы Республики Алтай — города Горно-Алтайска — с 1 сентября будут учиться очно, но с ограничениями, установленными Роспотребнадзором. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в городском управлении образования.

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»До сегодняшнего дня полного понимания того, в каком режиме будут работать школы Горно-Алтайска, не было. Сейчас мы уже точно можем сказать, что с 1 сентября на основании решения оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай школы будут работать в штатном режиме, но с различными ограничениями, установленными Роспотребнадзором. Минпросвещения России и Роспотребнадзором подготовлены и направлены в регионы рекомендации, которые помогут сохранить здоровье педагогов и учащихся в предстоящем учебном году», — подчеркнули в управлении.

В частности, как заверили в управлении, в школах Горно-Алтайска в обязательном порядке будет осуществляться термометрия учащихся, педагогов и персонала. Работу пропускной системы обещают выстроить таким образом, чтобы избежать скопления учащихся.

Среди требований — уборка и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены. Персонал пищеблоков должен использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Исключение — кабинеты, требующие специального оборудования.

«Вопрос, в каком режиме будут проходить такие предметы как музыка, технология, изобразительное искусство, прорабатывается. Средства индивидуальной защиты, термометры имеются, рециркуляторы закупаются. С родителей деньги на всё это собирать не будут», — заверили в управлении образования Горно-Алтайска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 августа в Республике Алтай выявлено 1959 носителей коронавируса.

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