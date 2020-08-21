Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Разработчики игр для новой консоли PlayStation 5 рассказали о том, как будет работать функция обратной тактильной связи контроллера DualSense. Об этом 21 августа сообщил портал Screen Rant.

Создатели Spider-Man: Miles Morales будут использовать её для того, чтобы предоставить геймерам возможность определять направления атак, кроме того, они отметили, что, когда Майлз Моралес будет атаковать, отдача будет переходить «с одной стороны конроллера на другую».

В игре Demon's Souls реакции контроллера будут зависеть от того, успешна ли была атака. Разработчики Deathloop, в свою очередь, сообщили, что в случае, если оружие геймера в игре «заклинит», триггеры контроллера также будут блокироваться.

Ожидается, что Sony начнёт продавать PlayStation 5 в ноябре 2020 года. Ранее Microsoft подтвердила, что релиз Xbox Series X состоится также в ноябре.

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