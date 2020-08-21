Новосибирск, , 08:28 — REGNUM Росавиация разрешила полёты за рубеж из новосибирского аэропорта «Толмачёво». Полеты российских и иностранных авиакомпаний были открыты накануне, 20 августа, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

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Международные перелёты, в соответствии с решением правительства России, также разрешены из Казань и Калининград.

«Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полётов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний», — уточнили в Росациации.

Напомним, ранее авиакомпании, которые летают из новосибирского аэропорта «Толмачёво», сообщили о своей готовности к незамедлительному возобновлению международных рейсов.

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