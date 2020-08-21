Пермь, 21 августа 2020, 08:26 — REGNUM В Пермском крае экономический колледж уличили в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, бывший директор образовательного учреждения для обеспечения положительного результата прохождения колледжем процедуры аккредитации перечислила 10,5 тыс. рублей третьему лицу.
В отношении колледжа возбудили административное производство. По факту незаконного вознаграждения от имени юрлица назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.