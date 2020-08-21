Нью-Дели, , 08:25 — REGNUM Индийские власти запросили у России информацию о вакцине против коронавируса. Об этом заявил представитель индийского МИД Анураг Шривастава, пишет газета The Hindu.

По его словам, информация необходима для специалистов из Национальной экспертной группы по изучению вакцин от коронавируса. Они изучают препараты для дальнейшего партнерства с производителями вакцин.

Ранее индийские СМИ сообщили, что посольство страны в России установило контакты с разработчиками российской вакцины «Спутник V». Индийская сторона ожидает данные о безопасности и эффективности вакцины.

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