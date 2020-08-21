Петропавловск-Камчатский, , 08:25 — REGNUM В Камчатском крае за последние сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период наблюдений на Камчатке зарегистрировано 3737 носителей SARS-CoV-2, 3 107 человек полностью излечились. За последние сутки выписаны были 7 пациентов.

Продолжает проходить лечение в стационарах 121 носитель коронавируса. 50 пациентов болеют пневмонией.

В Камчатском крае с момента начала пандемии провели более 110 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья получивших вакцину от коронавируса в России будет отслеживаться посредством специального приложения для смартфонов. Об этом сообщил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.