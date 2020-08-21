Париж, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки во Франции было выявлено свыше 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 229 814.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на данный момент составляет 30 480.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено свыше 6 млн тестов на коронавирус, 664 170 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили более 300 случаев заражения коронавирусом.