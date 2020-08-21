Чита, , 08:17 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса официальной датой празднования Дня семьи, любви и верности в Чите и Читинском районе Забайкальского края стало 21 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Как пояснила пресс-секретарь краевого департамента ЗАГС Светлана Насибулина, в честь этой даты в столице Забайкалья торжественно поздравят две старейшие супружеские пары — Анатолия Леонтьевича и Валентину Фёдоровну Лазаревых и Михаила Ивановича Ма-Ван-Дэ и Прасковью Николаевну Середину. Супруги вместе без малого по 70 лет, их возраст от 88 до 95 лет, также они внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Медали супругам вручат на персональном приёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса День семьи, любви и верности в Чите решили отметить не 8 июля, а 21 августа. Как пояснила ранее руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина, в каждом районе края дата будет определена индивидуально в зависимости от эпидобстановки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье День семьи, любви и верности отметят позднее