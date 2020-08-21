Сеул, , 08:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили более 300 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 315 новых случаев — локальные, еще девять случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 670.

Известно, что в Сеуле выявили 125 случаев заражения, в провинции Кёнгидо — 102 случая, в Инчхоне — 17 случаев, в провинции Чхунчхон-Намдо — 11 случаев, в провинции Канвондо — девять случаев, в Пусане — восемь случаев, в Тэгу, провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Пукто — по шесть случаев, в Кванджу и провинции Чолла-Пукто — по пять случаев, в Тэгу и провинции Кёнсан-Намдо — по четыре случая, в Сэджоне и провинции Чхунчхон-Пукто — по три случая, в Ульсане — три случая.

Количество умерших от COVID-19 в стране увеличилось на два человека, до 309. Коэффициент смертности составил 1,85%.