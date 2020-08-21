Москва, , 08:19 — REGNUM Вопрос о возможности поставок новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Египту и другим странам Африки рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 20 августа рассказал журналистам на пресс-конференции в режиме онлайн глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Как отметил Дмитриев, в РФПИ считают, что многие страны должны иметь доступ к вакцине от SARS-CoV-2.

«Египет — это тоже очень перспективная, важная страна. Мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки», — заявил он.

Также глава РФПИ рассказал, что, исходя из производственных мощностей, которые получают инвестиции фонда и находятся как в России, так и за рубежом, поставка российской вакцины от коронавируса на внешние рынки может быть начата в ноябре-декабре текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от нового коронавируса «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических испытаний.