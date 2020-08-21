Москва, , 08:34 — REGNUM В российском подразделении французской продовольственной компании «Ашан» с начала года в связи с «потерей доверия» были уволены десятки сотрудников. Об этом глава подразделения Йоханнес Толай рассказал в опубликованном 21 августа интервью РБК.

По его словам, «борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда». И первое, что было предпринято им после назначения на должность в ноябре 2019 года — это организация в январе этого года комитета по контролю за соответствием всей деятельности компании и её сотрудников российскому законодательству.

По словам Толая, уволенные сотрудники не соблюдали должностные инструкции и, как полагают в «антикоррупционном» комитете, были близки к организации коррупционных схем.

Напомним, что ранее бывший топ-менеджер российского подразделения «Ашана» Алексей Жарков заявил о потере компанией в России до 3% оборота (до €80−100 млн в год) в результате процветания коррупционных схем в менеджменте компании.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель яблок из Адыгеи ООО «Агро-Центр» опроверг сообщение Росконтроля об обнаружении на прилавках Москвы продукции компании с высоким содержанием пестицидов. Ранее эксперты Росконтроля обнаружили во фруктах, продававшихся в «Ашане», пестицид Диметоат, количество которого превышало безопасный уровень.

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