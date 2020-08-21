Новосибирск, , 08:16 — REGNUM На заседании Новосибирского областного оргкомитета «Победа» сегодня, 21 августа, было утверждено место установки стелы в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Памятную стелу установят на центральном кольце на площади Калинина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также был утверждён план по реализации мероприятий, направленных на увековечивание памяти трудового подвига новосибирцев.

Так, губернатор Андрей Травников предложил приступить к разработке концепции памятника подвигу новосибирцев-тружеников тыла и напомнил, что присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» — очень важное для всех новосибирцев событие.

«Считаю, что почётное звание «Город трудовой доблести» — это, во-первых, признание заслуг и города и всей области, а, во-вторых, это признание заслуг разных поколений новосибирцев. И именно такую историческую память и такие трудовые традиции мы должны передавать молодёжи. Именно теме присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести» мы решили посвятить в этом году День знаний в школах региона», — сказал глава региона.