Уфа, , 08:10 — REGNUM Дни официального празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в следующем году определены в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, даты праздников определены соответствующим постановлением правительства региона.

Так, в следующем году нерабочими праздничными днями объявили 12 мая и 20 июля. В эти дни в 2021 году будут проходить торжества по случаю празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама соответственно.

Напомним, что Ураза-байрам является исламским праздником, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. А Курбан-байрам является праздником окончания хаджа.

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