Москва, , 08:09 — REGNUM В ООН начали учитывать население Крыма при расчете численности населения России. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, сообщает РИА Новости.

По оценке ООН, численность населения России в 2020 году выросла на 2 млн человек, до 145,9 млн. «Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым», — сказала Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года рождаемость в России снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1%. За отчетный период в России родились 680 974 человек, умерли — 946 539 человек.

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