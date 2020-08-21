Омск, , 08:06 — REGNUM В Омской больнице скорой медицинской помощи № 1 проходит консилиум с участием московских медиков из Центра имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко по состоянию блогера Алексея Навального. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Читайте также: AFP: за Навальным в Омск летит самолет из Германии