Пекин, , 08:11 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 22 активных случая и ещё 23 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все 22 активных случая являются ввозными (11 в Шанхае, шесть в Тяньцзине, три в Шаньдуне и один в Цзянсу).

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 917.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 792 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, в Колумбии увеличилось до 16183.