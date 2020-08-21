Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Стало известно, когда в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) выйдет Medieval Dynasty. Об этом 20 августа сообщил портал DSOGaming.

Геймеры смогут купить раннюю версию игры 17 сентября 2020 года. В пресс-релизе разработчики сообщили, что Medieval Dynasty предоставит игрокам неограниченную свободу и большие возможности «благодаря сочетанию различных стилей игры».

Они добавили, что хотели максимально реалистично показать жизнь человека, жившего во времена раннего средневековья. Создатели игры рассказали, что геймеры, в частности, смогут заводить семью, строить для неё дом, при этом нанимая рабочих.

Разработкой Medieval Dynasty занимается студия Render Cube, в качестве издателя выступает компания Toplitz Productions.

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