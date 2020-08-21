Новосибирск, , 07:57 — REGNUM Все поликлинические отделения в Новосибирске и в районах Новосибирской области возвращаются к обычному режиму работы — с соблюдением противоэпидемиологических мер. По предварительной записи возобновлена диспансеризация взрослого населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Приём будет вестись по предварительной записи, с обязательным фильтром на входе и соблюдением масочного режима.

«Основой будет предварительная запись на диспансеризацию. Наши кабинеты и отделения профилактики полностью сформируют расписание с учетом того, что диспансеризация будет проходить с 8:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 15:00 — в субботу. Расписание будет сформировано таким образом, чтобы между пациентами, приходящими на диспансеризацию, было несколько минут для текущей дезинфекции в кабинете», — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Возобновляют и плановые госпитализации в стационары, в том числе все ЦРБ. Полностью в статусе ковидных госпиталей пока остаются работать лишь две новосибирские больницы — №11 и №12.