Магас, , 07:56 — REGNUM В Ингушетии состоялись торжества, на которых чествовали отличников учебы. Глава республики Махмуд-Али-Калиматов вручил золотые медали «За особые успехи в учении» выпускникам школ 2020 года. Общее число медалистов в текущем году в Ингушетии составило 270 человек, сообщили 21 августа в пресс-службе руководителя субъекта.

Больше всего отличников в гимназии №1 города Карабулака — девять человек. По восемь медалистов в школах № 3 города Назрани и города Малкобека, еще семь выпускников закончили учебу в школе на «отлично» в гимназии № 1 города Назрани. Среди всех отличников четверо получили 100 баллов на ЕГЭ.

Награждая медалистов, глава республики подчеркнул, что они заслужили эти медали своим упорным трудом и умом. Калиматов выразил уверенность, что в дальнейшем все они подтвердят «свою конкурентоспособность и станут хорошими учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу специалистами».