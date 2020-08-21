Оренбург, , 09:16 — REGNUM В Оренбургской области за семь месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с должников более 3,3 млрд рублей. В рамках исполнения производств по взысканию задолженности аресту подверглось имущество на сумму свыше 613 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, стоимость имущества, переданного на реализацию, составила около 512 млн рублей. В принудительном порядке реализовано имущество почти на 31 млн рублей.

Так, более 102 млн рублей взыскано в пользу погашения задолженности по зарплате, около 94 млн рублей — в пользу детей по алиментам. С помощью ограничительных мер с автовладельцев взыскано около 16 млн рублей. Благодаря запрету на выезд за границу, с должников взыскано более 224 млн рублей.