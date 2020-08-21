Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM В Камчатском крае учебный год начнётся в традиционной очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Торжественные линейки 1 сентября разрешили провести на открытом воздухе только для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«При всей значимости традиционных линеек, мы не можем подвергать жизнь и здоровье детей опасности только ради того, чтобы провести мероприятия», — сказал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

За каждым классом будет закреплён свой кабинет, в котором будут проводиться все уроки, кроме спецпредметов — химии и технологии. Некоторым школам придётся перейти на вторую смену обучения. А в тех учебных заведениях, где большая наполняемость, придётся часть уроков проводить в дистанционном формате.

Массовых мероприятий между классами и школами не будет.

«Для обеспечения безопасности учащихся, в образовательных организациях Камчатского края будут регулярно проводить обеззараживание воздуха, дезинфицировать столовые и санузлы. При входе в учебные заведения будет производится замер температуры», — пояснили в правительстве Камчатки.

В крае к новому учебному году готовы 294 школы. Первый раз за парты сядут 3,8 тыс. первоклассников, всего на полуострове более 36 тыс. школьников.

С соблюдением правил безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции на Камчатке начнут учебный год высшие и средние учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае до начала учебного года проверят бесплатно на коронавирус всех учителей.