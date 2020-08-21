Токио, , 07:46 — REGNUM 20 августа 18-летний игрок сёги (японская настольная игра наподобие шахмат) Сота Фудзии стал самым молодым обладателем двух титулов, сообщает информационное агентство Kyodo.

В Японии ежегодно разыгрывается 7 матчей среди профессиональных игроков сёги. По итогам каждого матча победителю присуждают определенный профессиональный титул.

Фудзии одержал победу в титульном матче Ои над 47-летним обладателем титула Кадзуки Кимура. Ему был присвоен профессиональный титул Ои.

В прошлом месяце старшеклассник завоевал титул Кисэй, победив 36-летнего Акиру Ватанабе, и стал самым молодым игроком с таким высоким титулом.

Кроме того, Фудзии стал самым молодым игроком сёги, поднявшимся до 8 дана (разряд в японских настольных играх и боевых искусствах). Предыдущий рекорд установил Хифуми Като в 1958 году, получивший этот дан будучи на 2 месяца старше Фудзии.

Профессиональные игроки сёги имеют от 4 до 9 дана, самого высокого.

Если юноша выиграет оставшийся в этом году матч за титул Осё, он станет обладателем трёх основных титулов сёги. В прошлом году обладателем титула стал Акира Ватанабэ, который уже уступил Фудзии титул Кисэй.