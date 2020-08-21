Берлин, , 07:46 — REGNUM «Верхом наглости» назвал угрозы американских сенаторов в отношении газопровода «Северный поток — 2» бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт. Об этом он заявил в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

Так, по его мнению, «первой наглостью» были санкции США против компаний, занимающихся укладкой труб для газопровода, а «второй наглостью» стала угроза санкций в отношении организаций, в том числе и их сотрудников, которые каким-либо образом связаны с «Северным потоком — 2».

Крахт призвал немецкие власти продемонстрировать всему миру, что Германию невозможно запугать. Бургомистр надеется на быстрое завершение строительства трубопровода, ситуация с которым «приносит большую неразбериху в европейский бизнес».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа премьер-министр германской земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что если федеральное правительство Германии не ответит на санкции США по «Северному потоку — 2», то его ждут непредсказуемые последствия.

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