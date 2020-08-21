Токио, , 07:45 — REGNUM Глава Square Enix сообщил: руководство издателькой компании не ожидало, что ремейк игры Trials of Mana станет настолько популярным. Об этом 20 августа сообщил портал DSOGamng.

«Продажи Trials of Mana настолько высоки, что значительно превзошли наши первоначальные ожидания», — сказал во время общения с инвесторами генеральный директор Square Enix Ёсукэ Мацуда.

Он также отметил, что компания наблюдает рост продаж игр, связанных с франшизой, несмотря на то, что компания не проводит каких-то специальных акций.

Релиз оригинальной Trials of Mana состоялся 30 сентября 1995 года. Ремейк игры, выполненный на «движке» Unreal Engine, Square Enix выпустила 24 апреля 2020.

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