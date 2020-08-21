Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM В Республике Алтай завершился всероссийский интернациональный конкурс красоты «Леди Евразия», победительницей которого стала военнослужащая из Улан-Удэ Елена Дактаева. За титул боролись 13 замужних женщин от 23 до 45 лет из разных регионов страны.

Елена является матерью двух детей. По её словам, она приняла участие в конкурсе ради новых впечатлений и эмоций, а также знакомств и открытия новых граней в себе.

Как отмечается, участницы конкурса должны были представить жюри видео о своём родном крае, национальные костюмы и творческие номера.

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