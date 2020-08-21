Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности нового Microsoft Flight Simulator и удивились полученным результатам. Статья была опубликована 20 августа на сайте издания.

Для тестирования они использовали ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia RTX 2080Ti. Компьютер работал под управлением 64-битной Windows 10 с установленной на неё последней версией драйвера GeForce 451.67.

В итоге эксперты пришли к выводу, что Microsoft Flight Simulator является одной из современных игр, которая настолько требовательна к процессору, что на настройках гафики High или Ultra Intel i9 9900K не способен обеспечить стабильные 60 FPS (кадров в секунду).

Они отметили: для того, чтобы игра по-настоящему «засияла» ей требуются процессоры нового поколения. С полным отчётом желающие могут ознакомиться в статье DSOGaming.

Релиз нового авиасимулятора Microsoft состоялся 18 августа 2020 года. Разработкой игры занималась студия Asobo. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры критикуют создателей игры за её большой размер.

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