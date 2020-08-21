Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года у девяти человек выявлен клещевой вирусный энцефалит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, что в конце июля ведомство информировало о четырех случаях клещевого вирусного энцефалита. Между тем в 2020 году наблюдается снижение жалоб на укусы клещей. С начала сезона активности насекомых зафиксировано 2 374 обращений (на 30% ниже уровня 2019 года) в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Больше всего жалоб в Оренбурге — 763 факта.

В лабораториях исследовано более 5,53 тыс. клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. В 15 клещах (0,27%) обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита.

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