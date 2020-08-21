Богота, , 07:30 — REGNUM Решение ограничить въезд венесуэльских граждан, возвращающихся на родину из Колумбии, приняли власти Венесуэлы. Об этом сообщает колумбийская миграционная служба на своей странице в Twitter.

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Уведомление было отправлено в Боготу из Каракаса. Речь идет о пропуске венесуэльцев через международный мост Симона Боливара, который находится в департаменте Норте-де-Сантандер в Колумбии.

В Колумбийской миграционной службе отметили, что свои действия Венесуэла объяснила распространением коронавируса нового типа на своей территории. В целях недопущения возможного скопления людей со стороны Колумбии издано распоряжение приостановить пропуск автобусов с гражданами Венесуэлы в указанный департамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в населенных пунктах Венесуэлы, расположенных у границы с Бразилией и Колумбией, объявили о комендантском часе из-за роста случаев заражения коронавирусом.

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