Барнаул, , 07:24 — REGNUM В связи с мировой эпидемией коронавируса и карантинными рекомендациями Роспотребнадзора, в обучении алтайских школьников произойдут заметные изменения. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на слова министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, традиционные линейки на 1 сентября никто не отменяет, но как они будут проходить, пока неизвестно.

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"У нас есть план А, план Б и план В», — пояснил чиновник. Какой сценарий в итоге будет принят за основу, станет известно 24 августа (время окончания отпусков директоров школ, прим. ИА REGNUM).

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Судя по словам Максима Костенко, необходимый запас масок, перчаток и антисептических средств в школах имеется, тем не менее учебным заведениям придётся самим решать вопрос с приобретением рециркуляторов — аппаратов для обработки воздуха. Также школы получили указания проводить термометрию учащихся, проветривание кабинетов и влажную уборку через каждые два часа, а также — генеральную уборку с дезинфицирующими средствами (ежедневно).

Что касается масок, то, по словам министра, для школьников и учителей их ношение не будет обязательным. При этом школьники и учителя могут надевать маски по собственному желанию, если, например, ослаблен иммунитет.

По словам Максима Костенко, так как в Алтайском крае есть школы, где обучаются по 10 человек, а есть — где по 1,5 тысячи, каждое конкретное учебное заведение вырабатывает свой алгоритм действий предотвращения сильной скученности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в общеобразовательных учреждениях Алтайского края создан запас моющих и дезинфицирующих средств с противовирусной активностью для уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук, для дезинфекции воздушной среды заверили в региональном Роспотребнадзоре. Там же отметили, что в наличии имеются бактерицидные лампы и рециркуляторы, разрешённые к использованию в присутствии людей.

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