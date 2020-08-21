Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 августа, за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».

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Уточняется, что один пациент скончался — у жителя Кемерова 1934 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За это же время 97 пациентов выписаны, за всё время — 3845 человек.

В инфекционных больницах сейчас находятся 1694 пациента с коронавирусом.