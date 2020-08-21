Новосибирск, , 07:14 — REGNUM По Новосибирской области сегодня, 21 августа, вновь прошла волна массовых сообщений о минировании зданий судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры. Анонимная информация поступила на электронную почту организаций. В аппарате антитеррористической комиссии региона (АТК) сообщили, что по фактам новых сообщений о минировании проводится проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений, — уточнили в АТК. — В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено».

В АТК также отметили, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий 20 августа, информация не подтвердилась.

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Тем не менее новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле губернатора региона.