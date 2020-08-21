Петропавловск-Камчатский, , 07:14 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов отправил в отставку руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Виктора Горлова.

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Как пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», к работе Агентства в последнее время было много вопросов, в том числе и скандал с разрешением на вырубку леса у реки Быстрой для разработки участка по добыче золота.

Исполняющим обязанности руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира назначен Андрей Лебедько, который ранее являлся замруководителя ведомства.

Врио губернатора Камчатки анонсировал в ближайшее время ряд кадровых перестановок в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Дальстрой», получив лицензии в Роснедрах, фактически уничтожило уникальный туристический маршрут в районе реки Быстрая, где проходили 95% всех туристических маршрутов в регионе. Уничтожен берёзовый лес, кедровник, места обитания редких зверей. Теперь на месте уникального природного уголка — просто карьер.