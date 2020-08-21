Новосибирск, , 07:06 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 21 августа, за прошедшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 54 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе умерли 335 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 53 человека, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего в регионе официально зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом, 9581 пациент выписан с выздоровлением.