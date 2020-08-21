Нью-Йорк, США, , 06:57 — REGNUM Разработчики GTA Online добавили в игру шесть новых миссий и опубликовали описание нового дополнения. Об этом 21 августа сообщил портал Comicbook.

Новое дополнение, которое является первым после «летнего», выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Геймеры получат не только шесть новых миссий, но различные награды и скидки на внутриигровой контент.

Отмечается, что обновление во многом сфокусировано на владельцах яхт, однако издание отметило, что в целом оно не представляет интереса для тех, кто ожидает чего-то совершенно нового.

Релиз «летнего» обновления GTA Online состоялся 11 августа 2020 года. В игру были добавлены 15 новых автомобилей, шесть кооперативных миссий, девять трасс для QWR-гонок и два аркадных автомата.

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