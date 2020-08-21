Ульяновск, , 06:56 — REGNUM В Ульяновской области дошкольные образовательные учреждения, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возобновят работу в прежнем режиме. Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности, сообщает губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейбсуке».

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С началом нового учебного года изменения коснутся работы образовательных учреждений. По словам главы региона, с 1 сентября «в привычном режиме» начнут работать детские сады, а в школах «учебный год начнётся в очном формате».

Сергей Морозов особо подчёркивает, что от всех образовательных организации будут требовать «неукоснительного соблюдения» мер безопасности.

«Это первоочередной вопрос для директоров и заведующих. Я знаю, что многих беспокоил вопрос по поводу Дня знаний. Праздник для детей состоится», — сообщает ульяновский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в Ульяновской области начнут работать предприятия общественного питания, кинотеатры, учреждения культуры, фитнес-центры, сауны, бассейны, бани.

Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 11 124 случая заражения коронавирусом, 8055 человек переболели COVID-19, умерли 76 пациентов.

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