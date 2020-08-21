Абакан, , 06:45 — REGNUM По состоянию на 21 августа в Хакасии выявлено 3234 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 20 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Выздоровели 2965 человек, в том числе 15 пациентов излечились за последние сутки.

В настоящее время в Хакасии получают лечение 234 человека, в том числе три пациента — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 35 пациентов с коронавирусом.

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