Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В Ульяновской области начнут работать предприятия общественного питания и кинотеатры. Об этом сообщает губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейбсуке».

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Глава региона проинформировал, что подписал изменения в указ о повышенной готовности. В результате с 26 августа в Ульяновской области будет возобновлена работа предприятий общественного питания, театров, музеев, библиотек, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов и саун.

Сергей Морозов подчеркнул, что работа данных организаций возобновляется при условии «неукоснительного соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора».

Как сообщало ИА REGNUM, 25−27 августа в Ульяновской области пройдёт фестиваль национальных кинематографий народов региона. В кинозалах и кинотеатрах пройдут показы фильмов, созданных режиссёрами из Чувашии, Татарии и Мордовии. Марафон охватит семь муниципалитетов, включая Ульяновск.

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