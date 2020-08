Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Студия LKA, которую геймеры знают по игре The Town of Light (2016), сообщила, что её новая игра Martha Is Dead выйдет не только на ПК, но и на консоли Xbox Series X. Об этом 21 августа сообщил портал Comicbook.

Рразработчик и издательская компания Wired Productions выложили в сеть новый трейлер проекта. Martha Is Dead («Марта мертва») будет выполнена в жанре психологического хоррора.

Действие игры будет происходить в итальянском регионе Тоскана в 1944 году, во время Второй мировой войны. В центре повествования будет находится сестра-близнец погибшей молодой женщины, истерзанное тело которой было обнаружено на берегу озера. На странице проекта в онлайн-магазине Steam сообщается, что релиз игры состоится в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Hitman 3 будет кроссовер с детективом Райана Джонсона «Достать ножи»