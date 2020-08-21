Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:16 — REGNUM В школе № 95 Нижнего Тагила Свердловской области уже практически готовы к обучению детей и подростков по новым правилам. Более того, на её площадке ранее собрали директоров остальных школ и показали, как нужно налаживать такую работу.

В школу ученики будут проходить с двух разных входов (один для начального звена и второй — для старшеклассников). Им измерят температуру, обработают руки дезинфицирующим раствором, а также попросят соблюдать безопасную дистанцию. В каждом из кабинетов будет работать рециркулятор воздуха, а после окончания уроков помещения обработают ультрафиолетом.

Перемены в школе будут в разное время. Также школьникам не придётся переходить из класса в класс. Учителя придут к ним сами. Исключение делается только для предметов химии, технологии, физики, а также для физкультуры.

Отдельный вопрос — организация питания учащихся. Школьники будут заходить в столовую по параллелям с двух разных сторон и рассаживаться по четыре человека.