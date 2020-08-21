Редмонд, США, , 06:12 — REGNUM Nintendo объявила о старте распродажи многопользовательских игр для портативной консоли Switch. Публикация была размещена 20 августа на Twitter-странице Nintendo of America.

До 30 августа 2020 года владельцы Switch смогут приобрести некоторые из таких игр со скидкой до 50%. В список распродажи попали в том числе такие популярные проекты, как ARMS, Cuphead, Luigi's Mansion 3, Star Wars Episode I: Racer и Streets of Rage 4. Компания также выложили в сеть рекламный трейлер акции.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1296492475469750272

Ранее ИА REGNUM сообщило, что до 30 августа 2020 года геймеры также смогут приобрести со скидкой инди-игры для Switch. Скидки на некоторые проекты составили от 40 до 70%.

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