Магадан, Магаданская область, , 06:42 — REGNUM Туристский информационный центр Колымы заявил об участии во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», которая пройдёт в 17 регионах страны. 29 августа в полдень единовременно стартуют всевозможные туристические программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Цель экскурсионного флешмоба — чтобы каждый житель страны полюбил свой регион, больше узнал о его истории, культуре и людях, которые в нём живут.

Сотрудники областного краеведческого музея, Мемориального музея-квартиры В. А. Козина, Мемориала «Маска Скорби», Музея «Галерея Боевой Славы» подготовили для жителей и гостей города 11 увлекательных экскурсий. Туристский информационный центр также проведёт две пешеходные экскурсии по Магадану.

Экскурсии пройдут в разных форматах: интерактивные, пешеходные, выставочные, музыкальные и поэтические. Тематика — от древности до современности, не ограничивается только освещением истории.

«Очень важно, что экскурсии бесплатные. Записаться на экскурсию можно на туристическом портале Магаданской области», — добавили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии стартовала программа по обмену туристами с Москвой. Проект реализуется организацией «Культурное наследие», ставшей в 2019 году победителем конкурса Фонда президентских грантов.

В рамках программы в село Харгана Селенгинского района из Москвы приехали 20 туристов. Они проведут девять дней у местных жителей, познакомятся с бытом и традициями, кухней, съездят на Байкал. В октябре они примут у себя дома 20 жителей Харганы.