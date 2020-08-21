Кэри, США, , 06:04 — REGNUM Компания Epic Games анонсировала проведение турнира FreeFortnite, который станет последним подобным кроссплатформенным мероприятием в многопользовательской игре Fortnite. Публикация была размещена 21 августа на Twitter-странице проекта.

Проведение турнира запланировано на 23 августа 2020 года. В его названии содержится отсылка к противостоянию Epic Games с IT-гигантами Apple и Google. Администрация страницы также разместила в публикации фразу: «Все твои друзья. Сказочные призы. И одно плохое яблоко».

Кроме того, она сообщила, что участники турнира в качестве одного из призов смогут получить кепку, на которой размещён силуэт Ламы-пиньяты из игры, выполненный в стилистике оригинального логотипа Apple.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1296614904804315136

https://twitter.com/Slasher/status/1296627942035001344

Ранее Epic Games подала в суд на Apple и Google после того, как компании удалили Fortnite из каталогов своих онлайн-магазинов. Причиной стало то, что разработчик реализовал систему, которая позволяет покупать внутриигровую валюту напрямую, вне приложения. Epic Games 18 августа 2020 года сообщила, что Apple решила перекрыть ей доступ к инструментам разработки для iOS.

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