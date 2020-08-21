Нью-Йорк, США, , 05:44 — REGNUM Численность населения России в 2020 году выросла на два миллиона человек, до 145,9 млн, говорится в демографическом обзоре Организации Объединённых Наций (ООН).

Последний раз ООН обновляла данные о населении стран в 2019 году. Тогда в организации отмечали, что в России проживают 143,9 млн человек. Текущий пересчёт соответствует данным Росстата, который по состоянию на 2019 год оценивал население страны в 146,8 млн человек.

По мнению заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, переоценка связана с включением цифр о населении Крыма.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — цитирует РИА Новости эксперта.

Добавим, Крым вошёл в состав России в 2014 году, после проведённого там референдума, на котором подавляющее большинство граждан высказались за вхождение в состав РФ.

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