Вашингтон, , 05:42 — REGNUM В сеть выложили скриншоты тестовой версии дополнения Shadowlands к World of Warcraft, которые демонстрируют работу технологии трассировки лучей (RTX). Изображения были опубликованы 20 августа на сайте поисковой базы данных по игре Wowhead.

Автор публикации размести в ней сравнительные скриншоты. Благодаря этому геймеры могут видеть, что RTX делает тени более «мягкими» и естественными. В игре будут присутсвовать три настройки уровня эффекта: Fast, Good и High.

В сети появилась информация, что включение опции трассировки лучей в WoW серьёзно сказывается на производительности игры даже на видеокартах RTX2080Ti в случае, если игрок устанавлвиает разрешение 4K.

Стоит отметить, что, по имеющейся информации, World of Warcraft: Shadowlands не будет поддерживать технологию DLSS 2.0, которая позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia. Пока нет сведений о том, планирует ли компания Blizzard добавить её в игру позже. Пока также не известно, когда именно состоится релиз Shadowlands, ожидается, что дополнение выйдет осенью 2020 года.

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