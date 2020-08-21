Кемерово, , 04:40 — REGNUM В Кемеровской области прошла ежегодная социальная акция «1 сентября — каждому школьнику». Она стартовала 20 июля и завершилась накануне, 20 августа.

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"Цель акции — поддержать многодетные и малообеспеченные семьи, дать каждой семье возможность хорошо подготовить детей к школе, купить всё необходимое, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Важно, что областную акцию поддерживают муниципалитеты и представители бизнеса».

Так, за месяц 5 689 семей получили материальную помощь на общую сумму 30,1 млн рублей. Денежные сертификаты на 5 тысяч рублей получили 5 358 малообеспеченных и многодетных семьей. Еще 331 семья, где воспитываются четыре школьника или больше, получила сертификаты на 10 тысяч рублей.

В регионе работали специальные школьные ярмарки, где на сумму сертификата можно было приобрести одежду, обувь и канцелярские товары.