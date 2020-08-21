Москва, , 04:37 — REGNUM Наиболее востребованными у российских туристов направлениями в сентябре и первой половине октября стали Симферополь и Санкт-Петербург — в эти города путешественники покупают билеты чаще всего, говорится в материалах сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Отмечается, что бархатный сезон в 2020 году российские туристы преимущественно планируют провести на морских курортах в Крыму и Краснодарском крае. Так, больше всего авиабилетов на осень продано в Симферополь, далее по востребованности следуют Сочи и Анапа.

По информации экспертов, добраться до морских курортов в этом году оказалось дешевле, чем в прошлом. Средняя цена авиабилетов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга снизилась на 10−11%. Ещё более заметное снижение наблюдается для билетов в Анапу — на 29% при перелёте из Москвы и на 23% — из Санкт-Петербурга. Больше всего подешевели билеты из Москвы в Геленджик — на 31%.

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