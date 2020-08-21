Кемерово, , 04:32 — REGNUM В Кемеровской области с 1 сентября все школы начнут работу в обычном режиме. Это, как заявил губернатор Сергей Цивилёв, повысит эффективность образовательного процесса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Даже самые передовые и совершенные технологии не заменят живого общения с учителями и друзьями. Для успешной социализации, здорового развития детям очень важно взаимодействовать со сверстниками. Поэтому мы ориентируемся на режим очного обучения во всех школах», — отметил Цивилёв.

Однако он подчеркнул, что если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения.